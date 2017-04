Wawrinka is na Andy Murray, die eerder op de dag verloor van de Spanjaard Albert Ramos-Viñales, de tweede hooggeplaatste speler die strandt in de achtste finales in Monte Carlo. Het was voor de Zwitserse nummer drie van de wereldranglijst het eerste toernooi sinds zijn uitschakeling in de achtste finales op het masterstoernooi van Miami in maart.

Later donderdag komen nog de als tweede geplaatste Novak Djokovic en de als vierde geplaatste Rafael Nadal in actie.