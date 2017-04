Voor de 33-jarige Italiaan is het de eerste zege sinds hij in 2011 overstapte naar AG2R. Voor de ploeg is het de derde zege in 2017.

De Ronde van de Alpen, voorheen de Ronde van Trentino, wordt vrijdag afgesloten met een etappe naar Trento. Dennis start de slotetappe in de leiderstrui met een voorsprong van zestien seconden op Domenico Pozzovivo en negentien op Pinot.