Bertrand Traoré, die vorige week misschien wel zijn beste duel in Amsterdamse dienst speelde, keert terug in de in de basisopstelling.

Davy Klaassen nam zijn ploeg in het thuisduel bij de hand. De aanvoerder maakte twee treffers: één vanaf de strafschopstip en één na een strakke voorzet van Justin Kluivert.

Bij Schalke 04 was het afgelopen week onrustig. De Königsblauen verloren na het duel met Ajax ook van de hekkensluiter Darmstadt, dat degradatie uit de Bundesliga eigenlijk al niet meer kan ontlopen.

"We schieten er niets mee op om schuldigen te zoeken. We moeten juist een eenheid vormen. Dat is de juiste aanpak'', zei de 22-jarige middenvelder Leon Goretzka in aanloop naar het duel met Ajax.

'Ander Schalke'

Lasse Schöne rekent dan ook op een 'ander' Schalke. "Maar we moeten hetzelfde doen als thuis, dan komen we er wel uit. Ze wisten zich geen raad met ons positiespel en hoe kort we zaten. Dat zijn ze niet gewend. Als wij ons niveau halen, ben ik ervan overtuigd dat het goed komt. Scoren wij één keer, dan moeten zij er vier maken. Dus een snel doelpunt zou wel lekker zijn.”

