Coach José Mourinho heeft evenals in de eerste wedstrijd in Brussel (1-1) besloten de Nederlander op de bank te zetten. In het eerste duel viel de international ook niet in.

Bij de Belgen zit eveneens een Nederlander op de bank; dat is Bram Nuytinck. Deze verdediger speelde wel in het eerste duel.

Babel in de basis

Bij Besiktas, dat Lyon ontvangt, doet als verwacht Ryan Babel vanaf het begin mee. De Nederlandse aanvaller scoorde in het eerste duel, dat desondanks door de Fransen (2-1) werd gewonnen. Memphis Depay is bij Lyon niet speelgerechtigd.