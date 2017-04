De aanvaller had de laatste weken steevast een basisplaats onder trainer Albert Stuivenberg.

Boëtius was vorige week in Spanje zelfs goed voor een treffer. Genk moet donderdag in eigen huis een 3-2 nederlaag goedmaken.

Bij de uitploeg heeft John Guidetti, die evenals Boëtius een verleden bij Feyenoord heeft, wel een basisplaats.

Opstelling

KRC Genk: Ryan; Castagne, Brabec, Colley, Uronen; Berge, Pozuelo, Malinovskiy; Trossard, Samatta, Buffel.

Celta de Vigo: Sergio; Hugo Mallo, Cabral, Fontàs, Jonny; Wass, Radoja, Hernández; Sisto, Guidetti, Aspas

Volg de Europa League van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.