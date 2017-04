De Spaanse club rekende in een tweestrijd af met het Genk van de Nederlandse trainer Albert Stuivenberg. Nadat Celta in Spanje al met 3-2 had gezegevierd, werd het in België 1-1. Oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius maakte in de tweede helft als invaller zijn opwachting bij Genk, maar kon zijn ploeg in de twintig minuten die hij mocht spelen niet aan de verlossende treffer helpen.

Pione Sisto opende in de 63e minuut de score voor Celta de Vigo, in de groepsfase nog tegenstander van Ajax. Leandro Trossard zorgde voor de eindstand. Oud-Feyenoorder John Guidetti moest al in de 42e minuut het veld verlaten. De spits van de Spanjaarden werd geblesseerd vervangen door Claudio Beauvue.