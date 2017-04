"Ja, die gozer schiet de bal tegen mij aan, ik zet een blok, maar ik zag niet eens hoe de bal in het doel ging. Iedereen viel over me en ik had overal kramp", aldus Viergever, die baalde van het matige spel van Ajax in Gelsenkirchen.

"We waren angstig en dat was zo zonde. Na die 2-0 zege van vorige week repte iedereen weer over de Hollandse school. We hoopten hetzelfde te laten zien, maar lieten dat na. Gelukkig hebben we wel karakter getoond en zijn we met zijn allen alles blijven geven. Iedereen vloog in de slotfase naar voren om die goal te maken en dat kenmerkt deze ploeg ook wel. We zijn een hecht team."

De zege zorgt ondanks de slopende verlenging voor een boost bij Ajax, meende Viergever in gesprek met RTL7, vooruitblikkend op het competitieduel met PSV van zondag. "Als we waren uitgeschakeld, had dat een aardige knauw geweest. Nu moeten de fyiotherapeuten aan de slag. Morgen gaan we met de bus terug naar Amsterdam, maar nu eerst twee biertjes."