Na de 2-0 zege in Amsterdam, sleepte Ajax in Duitsland een plek bij de beste vier er in de verlengingen uit: 3-2 verlies. "In de verlenging hebben we verdiend gewonnen op basis van veerkracht. Al was ik graag wat eerder naar huis gereden", zei Overmars.

Lees hier ook:

Ajax in halve finales na thriller Davy Klaassen: 'Ik kan wel huilen'

Ajax neemt het komende zondag in Eindhoven alweer op tegen PSV en heeft weinig tijd om te herstellen voor die kraker, die beslissend kan zijn in de felle strijd met Eredivisiekoploper Feyenoord. "Ik denk dat Feyenoord ook blij is, maar als wij de finale maar halen", aldus Overmars.