"Ik denk dat het toch de spanning was", concludeerde Bosz nadat Ajax een ticket voor de halve finale had veiliggesteld.

"We kunnen voetballen, dat hebben we thuis laten zien, maar je moet het hier ook maar durven. Hier heb je minder fans die je vooruit schreeuwen. We wisten dat Schalke fel zou starten. Het was ook niet zo dat de spelers niet goed ingesteld waren. Het gebeurt gewoon. Na het felle begin van Schalke kwamen we iets beter in de wedstrijd, maar we hebben niet goed gespeeld."

Ook de scheidsrechter speelde een rol, stelde Bosz in gesprek met RTL7. "We speelden natuurlijk een uit-wedstrijd. Dan zie je dat die half-halfsituaties in het voordeel van Schalke uitvallen. Ik denk bijvoorbeeld ook niet dat de tweede overtreding van Joël Veltman een gele kaart waard was."

Bosz was in de verlenging nog even bang dat Ajax ten onder zou gaan aan opportunisme. "Davinson Sanchez en Kenny Tete renden nog een keer samen naar voren. Toen dacht ik: het staat nu 3-1. Laten we dit gewoon vasthouden, jongens."

De Ajax-trainer wilde na het duel in Gelsenkirchen nog niet al te veel vooruitkijken richting het uitduel van zondag met PSV. "We hebben twee dagen om te herstellen. De jongens zullen dit zeker voelen, maar het geeft ook energie."