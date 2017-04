"Dat was wel even zuur", aldus de verdediger, die het in de tweede helft van de verlenging toch nog goed zag komen na een 3-0 achterstand: 3-2 verlies. "Als je rood krijgt bij een 2-0 achterstand, dan voelt het wel alsof je je team in de steek hebt gelaten, maar je doet zoiets niet expres, natuurlijk. Ik kan moeilijk verdwijnen bij die tweede gele kaart."

Ajax neemt het zondagmiddag om 16.45 uur in Eindhoven op tegen PSV en heeft kort de tijd om te herstellen van de slijtageslag in Duitsland. "Dat is fysiek wat zwaarder, maar mentaal geeft dit een boost. Als je verliest, ligt iedereen morgen op de bank."

Ajax krijgt in de halve eindstrijd te maken met Olympique Lyon, Manchester United of Celta de Vigo. "Ik tref het liefst Celta, dat kennen we al. Lyon en United zijn wereldploegen." Ajax trof Celta de Vigo in de groepsfase en speelde toen in Spanje gelijk: 2-2. In de Amsterdam ArenA won Ajax met 3-2.