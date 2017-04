Guidetti: 'Ik bid elke dag voor Feyenoord'

"Ik volg alles en bid elke dag dat Feyenoord de nummer één blijft", zei Guidetti bij FOX Sports nadat hij met Celta de Vigo de halve finale van de Europa League had gehaald. "Ze verdienen het om kampioen te worden. Ze spelen het hele jaar het beste voetbal. Ik kijk elke wedstrijd en weet dat het nu close is. Maar aan het eind zal Feyenoord de koning van Nederland zijn, zoals altijd."

Guidetti heeft geen plannen om voor het kampioensfeest naar Rotterdam te gaan: "Ik zal druk zijn met mijn eigen ding en het is niet mijn feest. Dat is aan de spelers, zij hebben er het hele jaar voor gespeeld. Ik vier het feest thuis en richt me tegen die tijd hopelijk op de finale van de Europa League."