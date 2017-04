En een succesbeleving hadden de Amsterdammers, want de ploeg van Peter Bosz bereikte ten koste van Schalke 04 de halve finale van de Europa League, waarin het vrijdagmiddag gekoppeld werd aan Olympique Lyon.

Prestige

Nog geen 72 uur later wacht Ajax de volgende krachtproef, wanneer PSV in Eindhoven wacht. "Gezien de prestige maakt het niet uit dat je niet om titel speelt", stipte Cocu het belang van het topduel aan. "Dit soort toppers moet je altijd willen winnen. Het wordt bovendien tijd dat we dit seizoen drie punten pakken in een topwedstrijd." En daar slaagden de Eindhovenaren dit seizoen nog niet in. Van Feyenoord verloor de ploeg zowel thuis (0-1) als uit (2-1), terwijl de heenwedstrijd tegen Ajax in 1-1 eindigde.

Gefaald

Cocu bestreed vrijdagmiddag al bezig te zijn met komend seizoen en stelde dat hij en zijn spelers juist uitkijken naar PSV - Ajax. "Op moment dat je succes hebt, is het allemaal goed. Als je dat niet hebt, dan heb je al gauw gefaald en krijg je andere commentaren. Volgens mij zijn we voor dit soort wedstrijden ooit voetballer geworden. Dit zijn de mooiste duels die je kunt spelen of coachen. Zeker thuis, als er een mooie sfeer in het stadion heerst."

Cocu mist tegen Ajax de geblesseerden Jorrit Hendrix en Remko Pasveer. Of Jetro Willems kan spelen, is nog twijfelachtig.