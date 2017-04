Ajax mag hopen op meevaller uit Lyon

De Turken wonnen weliswaar voor eigen publiek met 2-1, maar via strafschoppen bereikte Lyon - dat thuis met 2-1 had gewonnen - alsnog de laatste vier. Lacazette kon bij het ingaan van de verlenging niet verder.

Optimistisch

De ploeg van trainer Bruno Génésio treft Ajax in de halve finales. Génésio hoopt dat Lacazette hersteld is voor het eerste duel met de Amsterdammers, op 3 mei in de ArenA. "Ik ben optimistisch over zijn kansen om tegen Ajax te spelen", zei de trainer van Lyon vrijdag. Lacazette mist in ieder geval zondag de topper tegen koploper AS Monaco. Lyon staat op de vierde plaats in Ligue 1.

Mocht Lacazette niet in actie kunnen komen in Amsterdam, dan is dat een meevaller voor Ajax. De aanvaller scoorde in de tweede ronde twee keer in Alkmaar tegen AZ, dat in dat duel met 4-1 klop kreeg. De return, waarin de spits een kwartier voor tijd inviel, won Lyon met liefst 7-1.