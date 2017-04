De Franse club maakt op haar twitteraccount melding van de verplaatsing van het duel van donderdag 4 naar woensdag 3 mei, maar geeft als reden aan... Een nationale feestdag in Nederland.

Het treffen is echter verplaatst vanwege de Nationale Dodenherdenking op de Dam op 4 mei. De Fransen hebben naar alle waarschijnlijkheid die dag verward met Bevrijdingsdag, wat een dag later in Nederland wordt gevierd.