Telesport 'Als dat niet verbetert, is Feyenoord gezien'

45 min geleden

In TELESPORT Vandaag blikt Peter Bosz vooruit naar de kraker tegen PSV, laten Giovanni van Bronckhorst en Marcel van der Kraan hun licht schijnen over Vitesse-Feyenoord, en praat Sunweb-ploegleider Aike Visbeek over de kansen van Tom Dumoulin in Luik-Bastenaken-Luik.