Het is de derde keer in de clubgeschiedenis dat VVV het kampioenschap in de eerste divisie pakt.

Jong Ajax, dat als beloftenteam niet mag promoveren, kon in theorie VVV op de ranglijst nog achterhalen. Na het gelijkspel van VVV is dat niet meer mogelijk; het verschil met nog twee wedstrijden te gaan in de reguliere competitie is zeven punten. Het beloftenteam van de Amsterdammers won vrijdagavond wel met 2-0 van Helmond Sport.