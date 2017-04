VIDEO - Onfortuinlijke keeper verpest titelfeest met twee eigen goals

Beide treffers, in de achttiende en 39e minuut, waren vrijwel identiek. Twee keer schoot middenvelder Alex Pritchard van afstand tegen het aluminium, eerst de lat en daarna de paal. Beide afgeketste ballen vlogen via het lichaam van de ongelukkige Stockdale alsnog in het doel.

Brighton had zich maandag al verzekerd van promotie naar de Premier League. De 'Seagulls' konden vrijdag in Norwich ook de titel binnenhalen, maar ze moeten dat feestje nog even uitstellen. Volgende week thuis tegen Bristol City krijgen ze een nieuwe kans.