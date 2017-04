premium

Bosz sprakeloos en wil foto als bedankje

1 uur geleden Mike Verweij

De wonderbaarlijke ontsnapping bij Schalke 04 (3-2 na verlenging, na de 2-0 thuiszege) leidde in de Ajax-kleedkamer tot doldwaze taferelen. „Dat is het moeilijke. Sommige dingen kun je niet beschrijven, daar moet je bij zijn”, antwoordt Peter Bosz op de vraag of hij een inkijkje in het spelersdomein wil geven. „Ik wist niet de juiste woorden te vinden om de jongens te bedanken, dus heb ik maar gevraagd of ik met ze op de foto mocht”, lacht de stralende trainer.