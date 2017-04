Larsson jaagt op Allback: ,,Mooi hem van de troon te stoten’’

,,Nog twee of drie goals dus? Wauw, dat is een volgend doel. Het zou mooi zijn om hem van de troon te stoten’’, lacht de Zweeds international, die daarvoor de twee tot vier duels in de play-offs goed kan gebruiken. Die zijn door de winnende goal van Larsson zo goed als veiliggesteld. De Zweedse dribbelaar hoopt dat de Friezen over een aantal weken de vorm van de eerste seizoenshelft te pakken hebben.

,,We willen in de play-offs in onze beste vorm te zijn’’, zegt Larsson, die met de terugkeer van Stijn Schaars ziet dat het team – op de aan zijn enkel geopereerde Joost van Aken na – weer op volle kracht komt. ,,Nu is het de tijd om met alle spelers in onze beste vorm te komen. Daarvoor was deze overwinning vandaag belangrijk, zeker ook voor het moraal. Tegen PEC Zwolle (uit) en NEC (thuis) moeten we ons voetbal weer verbeteren, maar wél de vechtersmentaliteit van vandaag tonen. Dat is een vitaal ingrediënt.’’ Daarmee sleepten de Friezen ook de overwinning tegen de Tilburgers uit het vuur.