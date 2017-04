Luis Figo: ’Dost maakt grote indruk’

„Ik volg Sporting altijd en overal, die ploeg zit in mijn hart. Bas Dost doet het heel het seizoen al heel goed. En het is vooral knap, omdat hij een speler is, die we niet snel in Portugal zien. Een echte goalgetter”, aldus Figo, die vervolgens ook zijn visie geeft op de slechte fase waar het Nederlands elftal in verkeert.

„Inhoudelijk kan ik er niet op in gaan, maar voor elke ploeg en ook elk land geldt dat je door mindere periodes heen gaat. Uit ervaring weet ik dat er ook weer een nieuwe goede generatie komt, dat heeft zijn tijd nodig, maar uiteindelijk volgen er ook weer goede tijden. Zeker in Nederland, waar al heel veel goede voetballers zijn voortgebracht.”