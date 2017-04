Winnaars grote rondes halen hun neus op voor Luik-Bastenaken-Luik

„Als je midden in je voorbereiding op hoogte voor de Giro zit, dan is Luik een lastig tussendoortje”, erkent Steven de Jongh, trainer/coach van Alberto Contador. „Je moet je afvragen wat is er in Luik dan voor je te winnen. Het wielrennen is steeds meer gespecialiseerd. Welke ronderenner heeft de laatste jaren nog goed gepresteerd in Luik? De renners kijken uitgekiend naar hun scoringsmomenten. En als de sponsors hen niet naar andere wedstrijden dwingen, dan kiezen ze voor het meest ideale voorbereidingsprogramma. Voor de sponsors is de meeste publiciteit in de grote rondes te behalen, dus ook voor hen in het belang van Luik te gering.”

De Jongh’s pupil Contador rijdt de Giro d’Italia niet, maar heeft momenteel een rustperiode ingelast. „Vanaf de Ruta del Sol in februari tot en met de Ronde van het Baskenland medio april heeft hij in diverse rittenkoersen voor de eindzeges gestreden”, vervolgt de geboren Noord-Hollander. „Richting de Tour de France moet je het voet eens van het gaspedaal halen. In zijn vier deelnames in Luik is Alberto nooit verder dan een negende plaats gekomen. Daarvoor haal je niet een planning overhoop.”

