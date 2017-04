Van der Heijden over Vitesse: ’Dit wordt de moeilijkste’

De oud-speler van Vitesse verhuisde naar De Kuip, omdat hij bij een grote club prijzen wilde winnen. Na de KNVB-beker vorig jaar rekende hij op een tweede bekerfinale, maar die weg werd hem versperd door zijn vroegere ploeggenoten.

„Vitesse is en blijft een club met potentie. Het elftal telt nog steeds flink wat jongens die er zaten toen ik er speelde. Dat zegt iets over de club. Er is genoeg kwaliteit om dicht achter de topdrie te spelen en je ziet dat ook terug met de finaleplek die Vitesse nu heeft in de beker.”

Van der Heijden en Eric Botteghin zijn verlost van het probleem dat Ricky van Wolfswinkel heet. De topschutter is geschorst, maar Van der Heijden heeft zich al weer ingesteld op de Chinees Yuning Zhang. „Fysiek groot en sterk, maar ook snel. Een jong talent en een belangrijk aanspeelpunt. We krijgen altijd beelden van de staf en dat is nu niet anders. Ik heb er vier jaar gespeeld en weet dat Vitesse een prima ploeg heeft.”