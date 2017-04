Luis Figo: 'We hadden moeite met Van Gaal'

"Van Gaal deed dingen waar wij als spelersgroep niet aan gewend waren", vertelt Figo in gesprek met Telesport. "Hij was vooral erg strikt en gedisciplineerd, daar hadden we moeite mee. Nu weet ik inmiddels dat het was omdat hij altijd probeerde de situatie te verbeteren."

"Dat gezegd, waren er toch situaties dat je best wel de discussie met hem kon aangaan. Ik denk dat Van Gaal een eerlijke man is. En wanneer je naar zijn resultaten kijkt in die periode bij Barcelona, heeft hij gewoon goed gepresteerd. Contact hebben we niet met elkaar, maar als ik hem zie, maken we een praatje.”

De Portugese superster was een zekerheidje in het team van de Nederlandse coach, met wie hij onder meer twee landstitels, de Spaanse beker en Europese Supercup won.

