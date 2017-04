Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Cocu had Ajax meer rust gegund voor topper

50 min geleden

Phillip Cocu verwacht niet dat de zware inspanningen die Ajax heeft moeten leveren tegen Schalke 04 van grote invloed zullen zijn op de topper met zijn PSV. "Ik verwacht dat die invloed minimaal is. Mijn ervaring is dat je na een succesbeleving minder last van vermoeidheid hebt.”