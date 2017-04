De 37-jarige Scarponi werd in 2011 als winnaar van de Giro d’Italia uitgeroepen, nadat Alberto Contador later uit de uitslag werd gehaald. Momenteel bereidde Scarponi zich voor op de Giro d’Italia. Vijf dagen geleden won hij nog in Hungerburg in Oostenrijk een rit in de Tour of the Alps. In zijn rijke carriere wist hij ook eenmaal de Tirreno-Adriatico te winnen.

Scarponi stond in het peloton bekend om zijn humor. Een renner die altijd met een glimlach koerste en steevast een grap in petto had.