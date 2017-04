ESPN meldt dat de 35-jarige aanvaller van Manchester United in het Europa League-duel met Anderlecht ernstige kruisbandschade heeft opgelopen en pas in januari 2018 weer in actie kan komen.

Ibrahimovic kwam in de tweede helft van het duel op Old Trafford zeer ongelukkig neer en moest direct worden vervangen. De voormalig Ajacied zou binnenkort een operatie wachten en vervolgens een lange revalidatie.

Foto: AFP

De grote vraag is wat de zware blessure betekent voor de rest van zijn loopbaan (bij United). Ibrahimovic heeft in Manchester een contract tot met het einde van het huidige seizoen. United gaf eerder aan die verbintenis graag te willen verlengen, maar de spits zelf twijfelde nog. De Zweed maakte deze voetbaljaargang 28 goals in 46 duels voor The Mancunians.