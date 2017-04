De gravelkoning is de grote favoriet in Monaco. De 30-jarige Spanjaard stuit zaterdagmiddag op David Goffin uit België en neemt het in een eventuele finale op tegen landgenoot Albert Ramos-Vinolas of Lucas Pouille.

Nadal bleef van 2005 tot en met 2012 ongeslagen in Monte Carlo en zegevierde ook in 2016. Zijn halve eindstrijd zal wellicht geen makkelijke aangelegenheid worden. Goffin won in de kwartfinales van Novak Djokovic en lijkt klaar voor een echte clash met Nadal.