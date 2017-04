Lange tijd had de 17-jarige Brabantse zelfs zicht op een bronzen medaille, maar in het geweld van de Europese toppers trok Volleman uiteindelijk aan het kortste eind. Het was de Francaise Coline Devillard (14.466) die in de Sala Polivalenta het goud omgehangen kreeg.

Volleman, vrijdag goed voor de elfde plaats in de meerkampfinale, restte niets anders dan meer dan tevreden terug te kijken op haar optreden. Bij haar eerste sprong kwam ze tot een score van 14.400, de tweede werd gewaardeerd op 14.100. In de nieuwe code van wereldturnbond FIG betekende het gemiddelde van 14.250 voor haar een persoonlijk puntenrecord. In de kwalificatie kwam ze donderdag tot een score van 13.966.

Een beter debuut had Volleman zich nauwelijks kunnen wensen. ,,Ik wist dat ik alles uit mezelf moest halen om een kans te maken. Omdat dit mijn de eerste Europese finale was, was het voor mij ook de eerste keer dat ik niet mocht inturnen. Dat was wennen. Maar het is me uiteindelijk goed bevallen.’’

Lange tijd droomde ze zelfs stiekem van een bronzen plak. ,,Zoiets schiet door je hoofd. Zal mijn score misschien dan toch genoeg zijn voor een medaille?’’ Het bleef uiteindelijk bij dromen. ,,Toch ben ik meer dan tevreden met een vijfde plaats. Het is een mooie verbetering van mijn persoonlijk record.’’

Volleman weet in ieder geval wat haar in de toekomst te wachten staat: een verbetering van de D-score, de moeilijkheidsgraad van haar oefening. ,,Die lag bij mijn tegenstanders gewoon hoger.

,,Ik moet hier even heel erg van genieten en dan verder werken aan mijn oefening, zodat ik volgende keer net wel op het podium komen. De twee nieuwe sprongen die ik hier heb laten zien, heb ik best snel onder de knie gekregen. Dus het is niet onmogelijk.’’

Het meest tevreden was misschien wel dat ze slechts één plaats achter de Russin Maria Paseka (goed voor 14.283) was geëindigd. ,,Het is heel mooi dat je vlak achter de winnares van olympisch zilver in Rio zit. Dat is voor mij een bevestiging dat de Europese top niet ver weg is.’’