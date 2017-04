’Mensen willen Vitesse in diskrediet brengen’

Maar insinuaties dat hij in de titelstrijd niet zou willen winnen van zijn oude club, spelers zou sparen richting de bekerfinale of dat Ricky van Wolfswinkel – nota bene in de race voor de topscorerstitel – expres tegen een schorsing aanliep, schoten bij de Vitesse-coach in het verkeerde keelgat.

Lees hier ook:

Jørgensen laat Ajax links liggen

Koeman: 'Ajax groeit op mentaal gebied'

"Bizar dat mensen dat soort dingen denken. Ze proberen ons in diskrediet te brengen. Dat vind ik beneden alle peil”, aldus Fraser, die zijn voorliefde voor Feyenoord niet onder stoelen of banken steekt. „Maar wij hebben ook onze eigen belangen. Het is te gek voor woorden dat Vitesse of, zoals vorige week, FC Utrecht nu opeens een voorkeur zou hebben wie er kampioen wordt. Geloof mij, er is geen speler die een wedstrijd laat lopen.”

Leerdam

Ook Kelvin Leerdam (26), die vijf jaar in de hoofdmacht van Feyenoord speelde, ziet geen reden voor motivatieproblemen. "In mijn omgeving gaat het meer over die wedstrijd, dan over de bekerfinale”, aldus Leerdam, wiens contract in Arnhem afloopt. Voor hem sluimert er interesse uit het buitenland.

"Met pesterijtjes valt het wel mee. We zijn topsporters, onze supporters komen voor een mooie middag. Ik gun Feyenoord de titel, maar ze moeten het wel op eigen kracht doen.”