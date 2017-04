De 70-jarige captain van de Roemeense ploeg werd weggestuurd nadat hij zich misdroeg bij het duel tussen Sorana Cirstea en Johanna Konta. Nastase viel de Britse verbaal hard aan ('fuck you, bitches') en werd weggestuurd door de hoofdscheidsrechter. Konta was totaal overrompeld door de situatie en barstte uit in tranen. Nadat de ontmoeting een minuut of vijf had stilgelegen won de kopvrouw van Groot-Brittannië alsnog.

Bij de ITF (internationale tennisfederatie) liep er al er een onderzoek naar Nastase. De voormalig winnaar van twee grandslamtoernooien liet zich vrijdag tijdens de persconferentie op uiterst dubieuze wijze uit over de zwangerschap van Serena Williams. De nummer één van de wereld verwacht een kind met haar verloofde Alexis Ohanian.

"We zullen zien wat voor een kleur de baby heeft. Chocolade met melk?", aldus de Roemeen. Ook vroeg hij, grappig bedoeld, om het kamernummer van captain van de Britse ploeg, Anne Keothavong. Een dag later noemde hij een journaliste 'dom' omdat ze verslag had gedaan van zijn opmerkingen over Williams. "Waarom heb je dat opgeschreven? Je bent dom, je bent dom", bleef de woedende Roemeen herlane.

De ITF (internationale tennisfederatie) reageerde in een verklaring: "De ITF tolereert geen discriminerende en beledigende taal, van welke aard dan ook. We zijn op de hoogte van de beweringen van de Roeemse captain Ilie Nastase en zijn onmiddellijk een onderzoek begonnen, zodat we de volledige feiten van de situatie hebben, voordat we verdere en passende maatregelen nemen."