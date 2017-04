De Koninklijke heeft een voorsprong van drie punten op naaste achtervolger Barcelona en ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld. Met een overwinning in het Bernabéu zetten de Madrilenen een grote stap op weg naar de eerste Spaanse titel sinds 2012. "Ook dan zijn we nog niet kampioen. We spelen nog zeven wedstrijden, die zijn allemaal even belangrijk", aldus de Fransman die hoopt op een prachtige wedstrijd.

"Een geweldig affiche, dat staat buiten kijf. Eentje met miljoenen toeschouwers waar ik er één van ben. Mijn team zal de hoofdrol spelen in hopelijk een fantastische show." Gareth Bale is fit genoeg voor een plek in de selectie. Zidane wilde nog niet vertellen of de Welshman zondag speelt of überhaupt bij de wedstrijdselectie zit.