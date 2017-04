Komende woensdag loopt de schorsing van vijftien maanden af die Sjarapova kreeg voor gebruik van meldonium, het middel dat sinds vorig jaar op de dopingslijst staat.

Toezegging

De 30-jarige Russin heeft van de toernooidirectie in Stuttgart niet alleen een wildcard gekregen, maar ook de toezegging dat ze pas woensdag in actie hoeft te komen in de eerste ronde. Sjarapova won de Porsch Tennis Grand Prix, zoals het toernooi heet, tussen 2012 en 2014 drie jaar op rij. De afgelopen twee jaar zegevierde de Duitse Angelique Kerber, die begint met een 'bye' in de eerste ronde.

Kiki Bertens werd gekoppeld aan Svetlana Kuznetsova. De Westlandse trof de Russische nummer 9 van de wereld drie keer eerder, twee keer won Bertens. Haar enige nederlaag was twee jaar geleden op het gravel van Roland Garros, het grandslamtoernooi dat Kuznetsova in 2009 won.