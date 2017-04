Gifbeker nog lang niet leeg voor NEC

Door de nederlaag kan rechtstreekse degradatie voor NEC angstvallig dichtbij komen. Hekkensluiter Go Ahead Eagles staat vijf punten achter en indien de ploeg van Robert Maaskant zaterdagavond wint van FC Groningen, is het verschil nog maar twee.

NEC blijft met 28 punten op de zeventiende plaats en moet hopen dat nummer 16 Sparta (zestiende met evenveel punten) en het op een veilige vijftiende plaats staande Roda JC (30 punten) zondag hun wedstrijden niet winnen.

Druk

Voor het duel stond de druk er bij NEC na alle ellende van de afgelopen weken er al flink op, maar de ploeg van trainer Peter Hyballa kon voor rust geen moment imponeren. De grootste golf van opwinding die door De Goffert trok was bij een overtreding van Janio Bikel, die keihard doorging op Ryan Koolwijk en met een gele kaart goed weg kwam. Ook Excelsior liet niet veel zien. Via een kopbal uit een corner van Henrico Drost die net naast ging, waren de Kralingers wel het dichtst bij een doelpunt.

Mike van Duinen liet een kwartier na rust zien hoe het wél moet. De spits was een halve meter los van zijn bewaker Dario Dumic en dat was genoeg op een afgemeten voorzet van Khalid Karami afgemeten in de kruising te koppen. Via invaller Ferdi Kadioglu en Michael Heinloth kreeg de thuisclub drie keer een kans om langszij te komen, maar de broodnodige goal viel niet voor de Nijmegenaren, waardoor de winst naar de bezoekers ging.

Uitstekende zaken

Die deden met de 1-0 zege uitstekende zaken. Met nog twee duels te gaan staat Excelsior zes punten los van de degradatiezone en lijkt de kans groot dat Van der Gaag met zijn ploeg het verblijf in de Eredivisie met een jaar gaat verlengen.