Zlatan met kruisbandblessure naar specialist

De 35-jarige Zweed, topschutter van de Engelse club in de Premier League met zeventien doelpunten, raakte donderdag geblesseerd tijdens de return in de kwartfinale van de Europa League tegen Anderlecht. De rechterknie van de Zweed klapte naar achteren door toen hij na een luchtduel weer op het gras landde. Manager José Mourinho zei direct al te vrezen voor een zware blessure.

Kleine kans

In Engelse en Italiaanse media wordt gesuggereerd dat Ibrahimovic zijn kruisbanden heeft gescheurd en een operatie moet ondergaan. Manchester United meldde zaterdag dat pas iets kan worden gezegd over de hersteltermijn als de spits door een specialist is onderzocht. Datzelfde geldt voor de Argentijnse verdediger Marcos Rojo, die tegen Anderlecht al vroeg uitviel met een knieblessure. De kans is bijzonder klein dat beide spelers dit seizoen nog in actie komen voor de ploeg die in de halve finales van de Europa League op Celta de Vigo stuit en in de Engelse competitie de vijfde plek inneemt.

Mogelijk heeft Ibrahimovic zodoende al zijn laatste wedstrijd voor de Mancunians gespeeld. De oud-Ajacied bezit een aflopend contract op Old Trafford. Hij liet zijn toekomstplannen steeds open als hem daar de laatste weken naar werd gevraagd. De topspits wordt hardnekkig in verband gebracht met de Amerikaanse club LA Galaxy.