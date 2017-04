Friday schiet AZ met overwinning richting Kuip

Net als eerder dit seizoen in Enschede sloeg AZ in blessuretijd toe, dit keer via invaller Fred Friday. De Twentse verdediger Peet Bijen maakte weer een eigen doelpunt, nadat hij in december AZ al de winst had bezorgd door de bal in eigen doel te tikken.

Heel blijven

Met de bekerfinale in het vooruitzicht was het voor AZ vooral zaak om heel te blijven en niet tegen rode kaarten op te lopen. De thuisploeg voetbalde dan ook duidelijk met de handrem er op. Van den Brom probeert de laatste weken met een min of meer vaste opstelling toe te werken naar de eindstrijd in De Kuip, waar AZ een matig seizoen in één keer kan omzetten in een topjaar.

De trainer die dit seizoen bijna wekelijks zijn elftal overhoop gooide, stuurde tegen FC Twente precies dezelfde elf het veld in als vorige week tegen Heracles, toen AZ met 2-1 won. Het is de bedoeling dat deze elf het ook tegen Vitesse moeten doen voor de viervoudig winnaar van de KNVB-beker.

Omstreden

Met FC Twente trof AZ een ploeg die vrijuit kan voetballen. De tukkers staan weliswaar op een positie die recht geeft op deelname aan de play-offs, maar mogen als straf voor een omstreden deal met investeringsmaatschappij Doyen de komende jaren Europa niet in.

De brigade uit Enschede had in Alkmaar geruime tijd het beste van het spel, al creëerde het net als AZ amper kansen. Twente brak het weinig verheffende duel in de 65e minuut open. Aanvoerder Mateusz Klich vond met een afgemeten voorzet het hoofd van Joachim Andersen, die de 0-1 inkopte. Die tegentreffer was voor AZ het sein om in het laatste half uur toch nog even gas te geven.

Rode kaart

De thuisclub kwam tien minuten voor tijd langszij. Een vrije trap van Iliass Bel Hassani belandde precies op het hoofd van Bijen, die de bal weer in eigen doel zag vliegen. Nadat Andersen met zijn tweede gele kaart van het veld was gestuurd, trok AZ de wedstrijd in blessuretijd nog naar zich toe via een individuele actie van Friday.