Armenteros houdt Heracles op koers play-offs

Spits Samuel Armenteros was weer eens de grote man voor Heracles, door beide doelpunten te maken. In de slotfase deed invaller Ted van de Pavert nog iets terug namens PEC Zwolle. De Zwolse club is na dit verlies nog altijd niet zeker van lijfsbehoud in de eredivisie.

Passie

De eerste helft leverde weinig goed voetbal op. Zowel PEC Zwolle als Heracles grossierde in foutieve passes en verkeerde balaannames. De thuisclub speelde met iets meer passie, Heracles met wat meer raffinement. Veel kansen waren er niet in die eerste 45 minuten. De thuisclub was nog het dichtst bij het openingsdoelpunt. Nicolai Brock-Madsen verzuimde een fout van Thomas Bruns af te straffen. Aan de andere kant kreeg ook Reuven Niemeijer een mogelijkheid. Ook hij benutte die kans niet.

Meteen na de rust viel er eindelijk wat te beleven in Zwolle. In de 55e minuut opende Armenteros de score. De spits van Heracles rondde een aanval over de vleugels via Kristoffer Peterson simpel af. Dat betekende al het zeventiende doelpunt van de trefzekere aanvaller, die dit seizoen het leeuwendeel van de Almelose treffers voor zijn rekening neemt. Trainer Ron Jans van PEC Zwolle reageerde meteen op die tegenvaller. Hij bracht Stef Nijland en Ryan Thomas in om de thuisclub wat meer aanvalskracht te geven.

Zorgen

Veel helpen deden die ingrepen niet. Armenteros maakte tien minuten voor tijd ook zijn achttiende doelpunt van het seizoen. Pas in de slotfase kon PEC Zwolle wat terugdoen. De tegentreffer van Van de Pavert was echter niet voldoende om de nederlaag te voorkomen. PEC Zwolle is daardoor nog allerminst verlost van sportieve zorgen.