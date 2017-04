Dortmund komt goed weg bij Gladbach

Een half uur voor het einde keken de geelzwarten nog tegen een 2-1 achterstand aan. Pierre-Emerick Aubameyang werd door trainer Thomas Tuchel aan de kant gehouden na de verloren kwartfinale in de Champions League tegen AS Monaco. Zijn vervanger Marco Reus zette Dortmund na tien minuten vanaf de strafschopstip op voorsprong. Lars Stindl en Marcel Schmelzer (eigen doelpunt) maakten vlak voor en net na rust de gelijkmaker en de 2-1 voor de thuisploeg.

Uitbetaald

Vervolgens stuurde Tuchel zijn topscorer Aubameyang in het veld voor Reus en na twee minuten betaalde dat zich al uit. De Gabonees zette Dortmund weer naast Gladbach. Vlak voor het eindsignaal was het Guerreiro die toch nog de drie punten over de streep trok.

Dortmund staat nu derde in de Bundesliga met een punt meer dan de nummer 4 Hoffenheim.