NEC-coach: 'Ik heb veel spelers zien huilen'

"Er zijn veel mensen weggelopen", zei de Duitse coach voor de camera van FOX Sports. "Maar zo ben ik niet. Ik ben ergens aan begonnen en wil dat ook afmaken."

Te makkelijk

Hyballa begrijpt echter ook dat de leiding van NEC hem kan ontslaan. "Er zijn coaches vertrokken na zes of zeven nederlagen. Onder mij hebben we nu twaalf keer in dertien duels verloren", beseft hij. "Ik vond de wedstrijd van vandaag echt een duel voor 0-0. Maar we lieten Mike van Duinen te makkelijk koppen en brachten zelf te weinig aan de bal."

Hyballa denkt dat NEC de nacompetitie niet meer kan ontlopen. "Maar we spelen nog wel twee wedstrijden en daarna kunnen we ons nog redden via de nacompetitie. Er is dus nog niets verloren", aldus de trainer, die merkt dat een deel van de achterban het geduld met zijn ploeg heeft verloren.

Geloven

Na de nederlaag tegen Excelsior verzamelden ontevreden supporters van NEC zich voor de ingang van stadion De Goffert. De politie sloot enige tijd het stadion, waardoor bezoekers even niet naar buiten konden. Hyballa mocht wel naar buiten en sprak de teleurgestelde fans toe. "Ik heb veel spelers zien huilen", zei de Duitser. "Als trainer ben je ook een vader. Dat doet pijn. Aan de ene kant begrijp ik het, maar dat vechten snap ik niet. Het blijft sport. Emoties zijn belangrijk. We zijn nog niet gedegradeerd. We hebben nog een kans, daar moeten we in geloven."