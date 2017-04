Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Europese finale ver weg voor Hurry-up

Gisteren, 23:46 ANP

Voor de handballers van Hurry-Up is de Europese finale van het toernooi om de Challenge Cup ver weg. De ploeg van coach Martin Vlijm verloor zaterdag in Emmen het eerste duel met Sporting CP in de halve finales met 27-32.