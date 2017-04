Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Dost komt niet verder dan remise tegen Benfica

1 uur geleden ANP

Bas Dost heeft zaterdag met Sporting Lissabon in de topper tegen Benfica genoegen moeten nemen met een punt: 1-1. De thuisclub stond in het eigen Estádio José Alvalade lang op voorsprong dankzij een benutte strafschop van aanvoerder Adrien Silva, nadat Dost onderuit was gehaald.