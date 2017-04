"Ik ben daar heel nuchter in. Ik speel nu voor Excelsior en wil deze gasten graag helpen'', zei de doelman zaterdag na de winst op NEC (0-1). Excelsior verzekerde zich in Nijmegen zo goed als zeker van een langer verblijf in de eredivisie.

Dat betekent dat de bescheiden club uit Kralingen op 7 mei vrijuit kan voetballen als Feyenoord op bezoek komt. De kans is aanwezig dat de 'grote' stadgenoot op het knusse Woudestein de landstitel kan pakken. Hahn, die in de winterstop op huurbasis van Feyenoord naar Excelsior verhuisde, treft over twee weken zijn oude ploeggenoten.

"Feyenoord heeft het al zoveel wedstrijden zonder mij gedaan. Ik ga lekker voor Excelsior spelen, voor de volle 100 procent'', verzekerde Hahn. "Voor mij is daar helemaal geen discussie over. Ik ben speler van Excelsior en wil tegen Feyenoord een goede wedstrijd spelen. Ze zullen zelf goed voor de dag moeten komen.''