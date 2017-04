Ze is niet de enige Nederlandse in de balkfinale. Ook Eythora Thorsdottir geldt als medaillekandidaat, achter Wevers was ze in de kwalificaties goed voor de derde score.

De Roemeense Larisa Iordache kwalificeerde zich met de hoogste jurywaardering. De finale op balk begint rond 13.00 uur Nederlandse tijd.

Thorsdottir turnt ook nog in de finale op vloer. Bart Deurloo komt in de laatste toestelfinale in actie aan de rekstok.