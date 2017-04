"Het is iets dat niemand zou moeten meemaken", zei de emotionele toptennisster na afloop. "Het maakte me van slag en dat was te zien. Ik ben normaal gesproken niet iemand die huilt op de baan. Maar het deed me meer dan ik zou willen", vertelde Konta aan de BBC.

Foto: EPA

"Ik weet ook wel dat het er emotioneel aan kan toegaan in de Fed Cup, maar hier was ik niet op voorbereid", aldus Konta. De Britse tennisfederatie gaf aan die geschokt te zijn door de gebeurtenissen. Nastase noemde captain Anne Keothavong en Konta 'fucking bitches'.

Cirstea laat zich gaan

In het Roemeense kamp was er wat minder begrip voor Konta. Na de huilbui van de nummer zeven van de wereld lag het duel even stil. "Als iemand huilt, mag een wedstrijd niet worden stilgelegd", vond tegenstandster Cirstea. "Zij verdiende de zege, want ze is beter dan ik, maar de reactie van de Britse ploeg was overdreven."

Foto: EPA

Cirstea vervolgde haar klaagzang over Konta. "Waarom stopten we? Omdat Johanna huilde? Ik heb nog nooit gehuild op de baan, omdat iemand wat tegen mij zei. Je moet harder worden. Het was een goede beslissing om onze captain weg te sturen, maar dan plaats ik een break en dan begin je te huilen. Ik zeg niet dat het nep was, maar het was niet logisch."

'Harder dan Britten'

"De volgende als ik in de problemen verkeer, ga ik ook huilen, misschien verlaat ik de baan wel. Als Roemenen worden we beledigd om wie we zijn. Maar dat is ok, we zijn hard. Blijkbaar harder dan Britten."