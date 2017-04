Tegen Mainz kwamen de zuid-Duitsers zaterdagmiddag niet verder dan 2-2. "We zijn profs. Het gaat om de landstitel. We hadden vandaag meer moeten brengen. We hebben nagelaten de Bundesliga te beslissen", aldus Robben in gesprek met Bild Zeitung.

De 33-jarige Nederlander scoorde en verzorgde een assist. Ondanks de remise is de voorsprong op RB Leipzig nog altijd negen punten. De nummer twee van Duitsland gaat zondag op bezoek bij Schalke 04.

Komende woensdag neemt Bayern het in de DFB-Pokal op tegen Borussia Dortmund. Er staat dan een finaleplek op het spel. "Dat wordt een heel andere wedstrijd. We moeten ons wederom heel goed voorbereiden."