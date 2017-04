"Ik ben echt teleurgesteld. We zaten ver af van het niveau dat we het hele seizoen hebben gehaald. Ik begrijp niet waarom we zo slecht begonnen, met zo weinig passie. Dan wordt het moeilijk om het om te draaien", zei Koeman tegen Sky Sports.

"Het enige positieve is dat we geen tegendoelpunt hebben gekregen", vervolgde de 54-jarige Nederlander, die Maarten Stekelenburg weer eens een kans gaf tussen de palen.

Koeman wisselde twee spelers in de rust. "We moest wat veranderen. Ik haalde er twee spelers uit, maar ik had ook zeven, acht of negen spelers kunnen wisselen."

De zevende plek lijkt het hoogst haalbare voor Everton. De ploeg uit Liverpool heeft een punt meer dan Arsenal, maar The Gunners hebben drie duels minder gespeeld.

