Van Bronckhorst vaart zelfde koers

Dirk Kuyt begint in Arnhem andermaal op de bank. De routinier wordt vergezeld door Rick Karsdorp, die hersteld is van een knieblessure, maar nog niet fit genoeg is om te starten. Bart Nieuwkoop start zodoende opnieuw als rechtsback.

Bij Vitesse ontbreekt Ricky van Wolfswinkel. De spits is geschorst omdat hij vorige week tegen Excelsior (1-0 nederlaag) zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte. Van Wolfswinkel wordt vervangen door de Chinees Yuning Zhang.

Feyenoord gaat het duel met Vitesse in met een voorsprong van één punt op nummer twee Ajax. De Amsterdammers spelen later op de middag, in Eindhoven, tegen PSV.

Opstelling

Vitesse: Room; Diks, Kashia, Kruijswijk, Büttner; Leerdam, Baker, Nakamba; Rashica, Zhang en Foor.



Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen en Elia.