Van Bronckhorst: 'Heel andere fase voor ons en Vitesse'

“De bekerwedstrijd was met een ander elftal in een andere fase van het seizoen", aldus de trainer van de Rotterdammers tegenover FOX Sports. "Ik denk dat het een heel andere situatie is. Niet alleen voor ons, maar ook voor Vitesse.”

“We hebben ons goed voorbereid, vandaag moeten we er staan", weet Van Bronckhorst. Je weet dat de eindfase mooi en spannend is, zo voel ik het ook. Als we winnen van Vitesse, zetten we weer een grote stap."

Rick Karsdorp, die kampte met een knieblessure, zit voor het eerst sinds begin deze maand bij de selectie. “Hij heeft de afgelopen week heel grote stappen gezet. Zo groot dat hij al twee dagen mee kan trainen. Maar hij is drie weken eruit geweest, ik vond het te vroeg om hem in de basis te zetten.”