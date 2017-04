Feyenoord zet Ajax onder hoogspanning

Nicolai Jørgensen zette Feyenoord al na negen minuten op voorsprong, nadat eerder Jens Toornstra al een mogelijkheid onbenut had gelaten. Vitesse-doelman Eloy Room stopte de volley van de middenvelder, maar had geen antwoord op de rebound van de Deense topscorer van de Eredivisie.

Feyenoord domineerde de wedstrijd in het vervolg van de eerste helft. Het werd daarbij geholpen door Vitesse, dat maar bar weinig in te brengen had en met het hoofd wellicht al bij de bekerfinale van volgende week tegen AZ is. De Arnhemmers mochten blij zijn dat de schade voor rust beperkt bleef tot twee tegendoelpunten.

De Rotterdamse ploeg kreeg volop kansen, maar alleen Jørgensen benutte er één. Op aangeven van Toornstra gaf hij in de 27e minuut de bal nét voldoende vaart mee om de doellijn van het tamme Vitesse te passeren. Het was voor de spits alweer zijn 21e competitiedoelpunt van het seizoen.

Zonder problemen

Vitesse liet zich na rust wat vaker zien in het strafschopgebied van Feyenoord, maar tot veel gevaarlijke situaties leidde dat niet. Zhang Yuning kreeg een mogelijkheid, maar punterde de bal naast. Een afstandsschot van Lewis Baker werd gepakt door doelman Brad Jones. Milot Rashica was met een poging van ver het dichtst bij een goal, maar zijn schot ging net langs de verkeerde kant van de paal.

Feyenoord leek het wel te geloven en speelde, geholpen door de comfortabele voorsprong, zonder problemen de wedstrijd uit. Tonny Vilhena kreeg nog een spaarzame kans, maar schoot naast. De Rotterdammers hebben twee wedstrijden voor het einde nog altijd één verliespunt minder dan Ajax. De Amsterdammers spelen later op de zondagmiddag de kraker tegen PSV in Eindhoven en moeten dan winnen om uitzicht te houden op het kampioenschap.

