Ajax moet alles op aanval zetten

De Amsterdammers kijken in het Philips Stadion tegen een 1-0 achterstand aan door een vrije trap van Jürgen Locadia. Door de overwinning van Feyenoord in Arnhem bij Vitesse (2-0) is het verschil op de ranglijst vier punten, waardoor Ajax móet winnen om bij te blijven.

Vrije trap

Locadia was ook de man die zich in de openingsfase van het duel het meest liet gelden. De spits van PSV (die zowel Luuk als Siem op de bank hield) schoot in de tweede minuut van ver naast, en na een klein kwartier was een volley van de aanvaller eenzelfde lot beschoren. Na 25 minuten eiste Locadia de bal op voor een vrije trap en krulde het leer over de muur en langs doelman André Onana in de korte hoek raak.

Ajax was op dezelfde wijze het dichtst bij een doelpunt. Hakim Ziyech schoot een vrije trap over de muur, maar PSV-goalie Jeroen Zoet ranselde de bal uit de bovenhoek. Een poging van Lasse Schöne kort daarna verdween ruim naast het Eindhovense doel.

Tegenvaller

Op slag van rust moest Bosz een tegenvaller incasseren. Aanvaller Bertrand Traoré kon niet verder en werd vervangen door Justin Kluivert.