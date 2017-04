ADO-coach voelt draagvlak voor langer verblijf

Groenendijk: "Of ik volgend seizoen nog trainer bij ADO ben, is niet bekend. We hebben toen ik kwam drie maanden afgesproken. Na het seizoen gaan we van beide kanten evalueren. Dankzij de handhaving is er in ieder geval draagvlak voor." Het is volgens Groenendijk wel afwachten hoe de financiële situatie rond de club zich ontwikkelt. "De club heeft de perikelen bij me weggehouden en zorgde er zo voor dat ik prettig kon werken."

Onder de 52-jarige oefenmeester, die kwam toen de club zestiende stond, boekten de Hagenaars fraaie resultaten. Van de laatste acht duels werd er maar één verloren en uit de laatste vijf wedstrijden behaalde de ploeg liefst dertien punten. Groenendijk gaf aan dat de handhaving hem trots maakte. "Wie had tien weken geleden gedacht dat we twee wedstrijden voor het einde al veilig zouden zijn? Ik ben blij voor iedereen bij de club, vooral voor de spelers. Degenen die sinds mijn komst met teleurstelling moesten omgaan, hebben het als kerels gedragen. Er is geen wanklank gevallen."